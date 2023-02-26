仅6.1%中国应届本科生起薪过万人民币

中国高等教育管理数据与咨询公司麦可思的数据显示，仅6.1%应届本科生起薪过万元（人民币，下同，约2000新元）。

据界面新闻报道，麦可思对大学毕业生的收入分布分析显示，2021届本科毕业生的平均薪资为5833元，为近10年中最高水平。

分区间来看，38.4%的2021应届生毕业起薪集中在4000至6000元之间，月薪6000至8000元的应届毕业生占比23.7%。而在网上被频繁讨论的“月入过万”群体，在应届本科生里只占6.1%，该比例高于2020届的（4.3%），但依旧是极少数人群。

中国青年报曾面向全国各大地区大学回收的2700份调查问卷得出的数据，超过20%的大学生认为自己毕业后月薪可以过万。然而，现实与理想之间存在比较大的差距。

即便是一些人们普遍认为的“高薪行业”，应届毕业生也很难做到“一步破万”。2021届本科生从业平均收入较高的行业，包括信息传输、软件和信息技术服务业（6781元），电子电气设备制造业（含计算机、通信、家电等，6508元），运输业（6351元），金融业（6100元），平均月薪均在6000至7000元。

在高薪行业，大学生的涨薪空间较为乐观，但行业仅能涵盖少量职场人。在毕业三年后（2018届），毕业生平均薪资破万的行业是信息传输、软件和信息技术服务业，为10691元。

麦可思研究认为，大学生平均工资水平受行业发展、劳动力供求关系，以及地区经济发展水平等多重因素影响。就业蓝皮书数据显示，在一线城市就业的本科生（2021届）毕业初期月收入为7332元；工作三年后（2018届）的平均薪资可达到11281元。

