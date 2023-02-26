福特汽车委任外部人士吴胜波执掌中国业务

福特汽车公司提升吴胜波执掌福特中国业务，目前这家美国汽车制造商难以扭转其在中国这个全球最大汽车市场的份额下降趋势。

据《华尔街日报》报道，总部位于美国密歇根州的福特汽车在上星期四（2月23日）发表声明称，吴胜波将自3月1日起正式接替陈安宁，成为福特中国总裁兼首席执行官。在这个新岗位上，吴胜波将向福特汽车公司总裁兼首席执行官法利（Jim Farley）汇报。

吴胜波是在2022年10月正式加入福特中国，他此前在惠而浦公司担任董事总经理。

陈安宁是汽车行业的资深人士，他的职业生涯就始于福特。当福特汽车2018年前九个月的销量同比下降30%之后，陈安宁于2018年10月重返福特中国担任掌舵人。根据研究公司LMC Automotive的数据，福特在华乘用车销售所占份额在2018年第一季度降至第18位，而四年前还位居第六位。

尽管福特针对中国市场推出了量身定做的新车型，但销量却并没有恢复。根据行业数据和长安福特的公司文件，福特与长安汽车成立的在华最大合资企业的市场份额在2016年至2022年期间从4%萎缩到1%。

根据长安汽车向深圳证券交易所提交的监管公告，该合资企业去年的销量从2016年逾90万辆的峰值下降至约25万辆。福特没有公布其在华销售的详细细分数据。

去年，中国市场是福特汽车业务唯一未盈利的地区。根据该公司的监管公告，其中国业务亏损从上年同期的3.27亿美元（下同，约4.41亿新元）扩大至5.72亿美元。