网传辽宁一保洁员捡到2万人民币报警后被开除 官方介入调查

辽宁大连一饭店保洁员捡到2万元（人民币，下同，约3900新元）现金，交给饭店保管并报警后，互联网上传出保洁员疑似因此被开除的谈话录音，引发舆论争议。饭店负责人称，保洁员是自愿离职，保洁员则坚持自己是被开除，目前当地市场监管部门已介入调查。

据大连《半岛晨报》报道，捡钱事件发生在1月28日，保洁员宋大姐在紫航海鲜大饭店发现了一个装有2万元现金的兜子，当场寻找失主无果后将钱暂时放到了前台，并在几天后得知尚未有失主认领后，将此事报给了当地辖区派出所。当时的报道称，宋大姐在报警后紧接着就因故离开了紫航海鲜大饭店，而饭店也因为捡钱处存在监控死角，无法主动寻找失主。

综合界面新闻和上观新闻等中国媒体报道，星期六（2月25日）起，多位大连当地网民发布了一段宋大姐与所属第三方保洁公司一名女负责人的对话音频。在音频中，保洁公司负责人称，捡到的钱应该归店里管，宋大姐“没资格报警”，并说“从现在开始你已经不是我员工”。宋大姐则在音频中说认为自己没做错，也没给饭店造成损失，并提到怀疑有人想私吞这笔钱。

上述音频被发布到网络上后引发网民关注，纷纷谴责饭店和保洁公司开除宋大姐的行为。星期六晚间，饭店店长李先生在其官方短视频账号回应称，保洁员属于保洁外包公司，她在捡到2万元上交后两天，“又想把这2万元要回去想据为己有”。李先生说，饭店和保洁公司负责人商议后，就将钱放到了派出所。

此外，保洁公司的一名女经理也在视频中说，保洁员捡到钱两天后想把2万元据为己有，她没同意，两人未达成共识，并不存在保洁员被开除或克扣工资的情况，称当天是保洁员自己提出来的离职，有录音为证，工资也已全部结清。

不过，一名自称是宋大姐本人的民众星期天（2月27日）联系中国媒体称，自己根本没想将钱占为己有，也并非主动离职。据报道，宋大姐出示了2月3日的报警电话录音，她在录音中说不想将钱放在店里，希望交给警方寻找失主，“我找店里要（钱）了，不给我。”她认为，可能是这样的表述，给双方造成了误会。

宋大姐也出示了同一天与保洁公司领导的聊天语音记录，强调自己并非主动离职，而是报警当天就被开除。不过，她也透露，最近几天领导有联系她，称如果她愿意，可以回去继续工作。

大连市西岗区市场监督管理局星期天通过微信公众号通报，称已注意到网上涉及紫航海鲜大饭店的相关舆情，西岗区市场监管等部门已经介入，相关情况正在调查中，调查结果会适时公布。

