华兴资本：董事会主席包凡正配合中国有关机关的调查

中国金融企业华兴资本公告，该公司失联的董事会主席包凡目前正在配合中国有关机关的调查。

综合路透社、网媒“香港01”报道，华兴资本星期天（2月26日）在一份交易所备案文件中说，自2月16日发布公告以来，一直尝试联系并确认包凡的情况。

华兴资本写道：“董事会已获悉，包先生目前正配合中国有关机关的调查。董事会重申，本集团目前的业务及运营维持正常。如任何中国有关机关要求本公司依法进行配合，本公司将配合该等调查。”

华兴资本2月16日晚曾在港交所发布公告，称暂时无法与包凡取得联系。

创立华兴资本的包凡曾在摩根士丹利和瑞信集团供职，因担任滴滴、美团等中国科技公司并购案的顾问而在金融界声名大噪，被称为过去20年来中国最高调的“造雨人”（即能为公司带来新商机並赢得新客户的人物）之一。

彭博社上周引述知情人士报道，包凡失联的消息，让中国一些全国性商业银行作为债权银行也颇感意外，中国部分银行已就此事向华兴资本进行业务询问，以评估与这家公司的业务往来风险。

另一方面，财新早前报道，华兴资本总裁丛林已经被调查数月。

根据最新一份中期报告，截至2022年6月，华兴资本的投资管理规模约为486亿元人民币（95亿新元）。