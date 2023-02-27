港媒：名媛蔡天凤前家翁情妇窝藏死者前夫被捕

香港时装界名媛蔡天凤碎尸案有最新进展，蔡天凤前家翁的情妇因窝藏其前夫邝港智被捕。

综合网媒“香港01”和《星岛日报》报道，香港警方星期天（2月26日）晚交代最新案情时说，警方星期天下午在尖沙咀区再拘捕一名47岁伍姓中国籍女子，罪名为协助罪犯。

警方相信她是为案中被捕65岁男子的情妇，该女子在娱乐场所工作，早前结识案中死者前家翁，并成为其情妇。两人本月较早时一同租用新界大埔龙尾村单位，该女子又在尖沙咀租用单位窝藏死者前夫。被捕女子目前正被扣查，警方仍在调查她对案件是否知情。

警方相信涉案人士已全部被捕。此案目前连同上述女子在内，已有五人被捕，其中三人将在星期一（2月27日）于九龙城裁判法院提堂。

有消息称，被捕情妇于深水埗按摩场所任职“骨妹”，数个月前与蔡天凤前家翁结识，她在2月中旬以月租4万多元港元（6900新元）租用西九龙柯士甸道西1号凯旋门的单位，用作窝藏死者前夫，估计前夫早已知悉父亲有出轨行为。

警方星期天（26日）到被捕情妇的工作场所找人，但她没上班，向其同事查问后锁定其位置，在尖沙咀街头将她拘捕。星期天晚上11时，上述女子被押至铜锣湾轩尼诗道365至367号富德楼住所搜查，她被黑布蒙头、双手锁上手铐，由女警押解上楼调查。他们逗留约15分钟后离开，未检走任何证物。

蔡天凤上星期惨遭杀害碎尸后，头颅、躯干、双手下落不明。不过警方深入调查后，于早前在案发地发现的大汤煲中，找到了她的头颅。初步调查显示，头颅尚算完整，但头发已被清除。警方判断可能有人曾尝试击碎头颅。