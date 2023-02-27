未来10年中国将迎最大退休潮

未来10年间，中国将迎来史上最大“退休潮”，60后（指60岁退休以后）群体正以平均每年2000万人的速度退休。

新华社主办的面向基层读者的党刊《半月谈》发文描述上述情况。文章说，未来10年间，中国将迎来史上最大“退休潮”。中国不少女性在年满50岁时，就切换到了退休养老的人生下半场。

“史上最大退休潮”源于中共建政以来最大的婴儿潮，在1962至1971年，中国每年出生人口均高于2400万人。也就是说，到了2022年，他们的年龄为52至60岁，正好切换到退休这一人生轨道上。

退休潮的话题星期一（2月27日）登上百度热搜榜前三。极目新闻发文说，随着人口老龄化进程加剧，老人再就业的话题出现在公众视野。中国刚步入老年的60后，成长于改革开放时期，受教育程度相对较高，收入和消费水平也较前代大幅提升，思想观念更加开放，知识视野更加开阔，他们中相当一部分人仍有工作意愿和能力。

但不少受访的民众说，老人的职业选择十分受限，虽然有着高学历和外企工作经验的双重加持，但再就业之路仍屡屡碰壁。有网友留言说：“35岁就业就开始困难了，何况退休年龄还去找工作，基本要的都是保安保洁刷碗看门大爷这种。”

还有网友建议：“回农村种地是个不错的选择，农村人哪有退休之说，不管多老只要还能干就劳动。”

