辽宁省原副省长王大伟涉嫌受贿罪被公诉

辽宁省人民政府原党组成员、副省长，公安厅原党委书记、厅长王大伟涉嫌受贿罪被公诉。

中国最高人民检察院官网星期天（2月26日）发布消息说， 王大伟涉嫌受贿一案，由中国国家监察委员会调查终结，经最高人民检察院指定，由湖北省襄阳市人民检察院审查起诉。近日，襄阳市人民检察院已向襄阳市中级人民法院提起公诉。

检察机关起诉指控，王大伟利用担任黑龙江省哈尔滨市委常委、政法委书记，黑龙江省公安厅党委副书记、副厅长，辽宁省公安厅党委书记、厅长，辽宁省人民政府党组成员、省长助理、副省长等职务上的便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在企业经营、案件处理、职务调整等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，应当以受贿罪追究其刑事责任。

公开简历显示，今年59岁的王大伟是黑龙江望奎人，他2003年6月步入政坛，回到家乡出任哈尔滨副市长；2009年7月进入公安系统，出任黑龙江省公安副厅长。

王大伟2013年跨省进入辽宁公安系统，出掌省公安厅。他2017年2月升任辽宁副省长，负责公安、司法、打击走私、信访等方面工作，并继续兼任省公安厅厅长、党委书记，直至去年3月被查。

中共中央纪委国家监委网站去年9月29日通报，王大伟毫无理想信念，背弃初心使命，为掩盖“裸官”问题，搞假结婚欺骗组织，因严重违纪违法并受贿犯罪被“双开”（开除中共党籍和职务）。去年10月31日，中国最高人民检察院公告，王大伟涉嫌受贿罪被逮捕。