中国甲流感染者大增 多地中小学停课奥司他韦热卖

中国近期甲型流感病毒高发，感染人数大增，“甲流”相关词条频频冲上社交平台热搜，多地中小学出现因流感停课的情况，流感药物奥司他韦出现热卖甚至紧缺的情况。

据21世纪经济报道，北京疾控中心上星期三（2月22日）发布最新疫情周报，报告显示，2月13日至2月19日，报告病例数排名第一的为流行性感冒，超过冠病感染病例，这是今年以来冠病感染首次跌出榜首。中日友好医院呼吸科主任医师陈欣上星期六（25日）说，初春正值流感发生高峰。

统计发现，中国多地报告流感病例增加，天津、浙江杭州等地区中小学出现因流感而停课的情况。比如，江苏镇江丹阳市疾病预防控制中心上星期二（21日）通报，今年开学以来，该市陆续有22个班级出现发热、咳嗽等聚集性疫情，三个班级出现发热、呕吐、腹泻等聚集性疫情。经实验室检测，结果为季节流感。天津市北辰区、浙江杭州市和上海青浦都有发布类似通知。

根据国家流感中心上星期四（23日）发布的最新一期《流感监测周报》监测数据，中国流感病毒检测阳性率较前一周继续上升，数据表明，甲型H1N1流感病毒在检测样本中占比最高，达到71%。

百度指数显示，近七日以来，“甲流”的搜索及报道量呈显著上升趋势，仅上星期五（24日），就有69417的搜索量。

在上星期四（23日）的国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心传防处研究员常昭瑞介绍，当前是中国流感、呼吸道合胞病毒感染等呼吸道传染病流行季节，需要继续加强流感等呼吸道病毒的监测预警；托幼机构、学校和养老院等重点机构人员聚集、环境相对封闭，是呼吸道等传染病高发场所，需重点关注。

甲流侵袭之下，流感“神药”奥司他韦在中国各地也出现热卖甚至紧缺的情况。

专家指出，初春正值流感发生高峰。在流感早期可及时服用奥司他韦进行治疗。但同时也有专家提醒，奥司他韦对于抑制甲型流感病毒有一定的效果，但具有一定耐药性，不宜长期服用，最好在医生指导的情况下服用。