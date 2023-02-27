料净利不低于13亿人民币 海底捞股价大涨17%

经营川味火锅为主的连锁品牌海底捞星期一（2月27日）开盘涨幅一度达到17%。此前，海底捞在港交所公告，2022年预计收入不低于346亿元（人民币，下同，约67.1亿新元）。

据第一财经报道，海底捞星期一开盘涨超10%。截至发稿，涨幅扩大至17%，报22.6港元（约3.89新元），最新市值1257亿港元。

海底捞上星期五（24日）在港交所公告，2022年预计收入不低于346亿元，同比下降不超过15.8%。主要是由于2022年疫情影响而导致中国大陆地区若干餐厅停止营业或暂停堂食服务及客流量减少；及因啄木鸟计划2022年1月至8月期间门店数目较2021年同期减少。

同时，公司预计2022年净利润不低于13亿元，上年同期亏损41.6亿元。

公告称，预期利润主要归因于根据啄木鸟计划采取改进措施令餐厅营运效率提高；自2022年6月以来，随着疫情的缓和，公司在中国大陆及其他地区的餐厅经营表现明显好转；及于注销从公开市场及以要约收购方式回购的2026年票据时确认的收益约人民币3.29亿元。

2021年11月海底捞启动了“啄木鸟”计划，啄木鸟计划是海底捞决定关停300家左右客流量相对较低及经营业绩不如预期的门店。但是海底捞并没有因为采取裁员的举措，强行关闭的门店，海底捞将店内的员工分配到其它门店。