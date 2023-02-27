盛京银行去年投诉量翻倍

身为东北地区成立最早、规模最大的城市商业银行，盛京近两年业绩被恒大拖累，面临营利下滑及资产质量的考验，还深陷大量投诉之中。

据商业华观报道，中国辽宁银保监局发布的《关于2022年下半年银行业消费投诉“进入黑猫投诉”情况的通报》显示，2022年下半年，盛京银行的投诉量位列辽宁城市商业银行及民营银行第一位。

官方通报显示，2022年下半年盛京银行的投诉量达到1047件，较2021年同期的410件增长了155%。在通报中所有纳入统计的银行机构里，盛京银行的投诉量位列第一。而在黑猫投诉平台上，有关盛京银行的投诉也有近百条。

在2022年，除去惊人的投诉量以外，盛京银行的涉诉案件还大幅攀升。据企查查App显示，2022年全年，盛京银行涉及的司法案件高达280宗，而2021年该数据仅为17宗。

在业绩方面，自2020年以来盛京银行的营收与净利润便开始下滑。到了2022年上半年，盛京银行的营收与净利润依然呈现出下滑趋势。

2022年中报显示，报告期内该行实现营业收入80.81亿元（人民币，下同，15.7亿新元），同比减少4.27亿元，降幅为5.0%；实现净利润9.64亿元，同比下降7.9%；归属于母公司股东的净利润为9.44亿元，同比下降8.4%。

在资产质量方面，自2019年至2022年6月末，盛京银行的不良贷款余额及不良率整体均呈现上升态势。

不良贷款率升高的背后，离不开房地产业务的影响。截至2022年上半年，盛京对房地产业的贷款投放为791.09亿元，占贷款总额的13.1%，房地产业也成为盛京银行贷款的第三大行业。

此前闹得沸沸扬扬的盛京银行起诉恒大案件，便是因恒大通过股权质押向该行借款325.95亿元并未偿还。去年11月1日，子公司恒大集团有限公司收到沈阳中院执行通知，质押给盛京银行的新疆广汇实业投资集团有限责任公司30.99%股权，将以拍卖等方式偿还盛京银行。事实上，这326亿元的债务，相当于盛京银行2年的营业收入，对于盛京银行的正常运营已经造成了较大影响。