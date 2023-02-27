台湾独派大佬、总统府资政辜宽敏逝世

台湾独派大佬、总统府资政、台湾制宪基金会董事长辜宽敏逝世，享寿97岁。

台湾制宪基金会星期一（2月27日）上午在脸书通报，辜宽敏于2023年2月27日上午8时55分在台北荣总辞世，享耆寿97岁，家属均随侍在侧。有关辜宽敏悼念场域，将于设置完成后另行公告，开放社会各界追思。

台湾独立建国联盟也在脸书通报，前台独联盟日本本部委员长辜宽敏于星期一上午8时55分辞世。

台北荣民总医院随后证实辜宽敏辞世的消息。院方说，辜宽敏这次是来北荣住院，住院中过世，其他与个人隐私相关资讯，基于尊重病人及家属，不便多谈。

1926年出生的辜宽敏是台湾望族鹿港辜家（分家后的和信集团、中信集团）成员，台独立场鲜明。他是台湾日治时期政商闻人辜显荣的第八子，国民党籍前海基会董事长、总统府资政辜振甫为其同父异母的哥哥。

台湾制宪基金会在脸书贴文写道，辜宽敏自30余岁起，超过半世纪时间投入台湾“独立建国与国家正常化”志业，期待台湾如同美国、澳大利亚、新西兰与南美洲等移民社会一般，最终成为一个独立、正常，且有尊严的“国家”。

1960年代，辜宽敏在日本担任台独联盟委员长时发起二二八示威游行，1990年代力劝彭明敏教授以民进党籍身份参选总统，多次在美国重要媒体刊登意见广告，表达台湾人心声。

辜宽敏也曾当面向已故前日本首相安倍晋三表达台日关系密不可分想法，间接促成“台湾有事就是日本有事”概念。2009年，辜成立抢救台湾行动联盟，发起全台319乡镇公民行动巡回演讲，2010年成立“新台湾国策”智库，2013年成立新台湾和平基金会，2019年进一步成立台湾制宪基金会，2020年发动台湾宪政史上首次制宪公投案，2021年号召百个团体组成台湾新线联合阵线，推进台湾新宪法运动。

台湾政要在辜宽敏逝世消息传出后纷纷表示哀悼，副总统赖清德在脸书写道，想起辜宽敏一生为台湾奉献，以及对政坛晚辈的照顾，心中万分不舍，“请辜老安息，台湾就交给我们，我们会继续守护台湾的民主、和平与繁荣。”

行政院长陈建仁说，除向辜宽敏的家人表达哀悼之意，更要向辜宽敏长期以来为捍卫主权、推动台湾本土化、民主化的贡献，表达敬意，“愿辜老先生能永远安息，而他的精神与风骨，也必能常存人心。”

