消息：香港最快3月上旬解除口罩令

香港特区政府上星期宣布，将延长口罩令14天，直至3月8日。香港媒体报道称，港府最快将于3月上旬解除口罩令。

香港《明报》星期一（2月27日）引述消息人士报道，港府最快3月上旬调整口罩令，不排除一并取消户外及室内口罩令，将以行政措施维持医院及院舍等高危场所戴口罩要求。

消息人士称，将劝喻要求进入医院者戴口罩，因医院多病人出入，并称港府内部正研究，如有人坚拒佩戴，可行使《医院管理局附例》赋予权力，拒绝有关人士进入医院。

澳门政府官网星期天（2月26日）发布公告，考虑到澳门近两个月来疫情持续趋稳，澳门从星期一（27日）起调整要求佩戴口罩的措施，在一般情况下，不要求人们在室外佩戴口罩。进入医疗机构、长者和康复院舍的人员（住院病人或居住院舍的服务使用者除外），以及除德士外的公共交通工具的司机和乘客，仍须继续佩戴口罩。

香港大学微生物学系临床助理教授薛达星期天在脸书撰文，建议香港大部分公共地方可毋须强制佩戴口罩，医疗场所除外，高危者于高危场所也应佩戴。他称口罩在香港疫情初期非常有效，面对奥密克戎变异毒株却显尽弱点，香港去年在高佩戴率下仍暴发多波疫情，原因是在家、食肆或办公室茶水间等地点总会脱口罩构成传播，但他承认戴口罩有助减低疫情暴发规模。

薛达认为，香港目前具有高混合免疫屏障，戴口罩所发挥的作用已很低；若用作应对其他呼吸道病毒，全民口罩令也非可持续措施，且随着天气回暖，病毒已较难传播。

他也质疑香港口罩令存在矛盾，市民可于食肆等高危场所除罩，低风险户外环境则要佩戴，所以认为毋须再推行。

港府专家顾问刘宇隆认为，香港可于3月先撤销户外口罩令，观察一至两周再扩至公共交通工具及室内场所，医院和院舍则要多等一至两个月，毋须担心撤销口罩令加剧病毒传播导致医疗系统不能承担。

另一港府专家顾问孔繁毅也认为可于3月初起分阶段撤销口罩令，尽量减低流感传播，进入医院、诊所及院舍则建议佩戴口罩。