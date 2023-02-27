中国女留学生在美被男友杀害 大学向死者父母赔偿500万美元

中国一名19岁女留学生在美国被男友杀害，她所就读的犹他大学决定向其父母支付500万美元（约675万新元）和解金。

据美国犹他大学官网上星期二（2月21日）发布新闻稿，犹他大学宣布，将向去年遇害的19岁中国留学生董芷帆（译音）的父母支付500万美元和解金。大一生董芷帆去年2月11日在盐湖城一家酒店内被当时同为犹他大学中国留学生的26岁男友王浩宇（译音）杀害。

当地警方将案件定为家庭暴力杀人案，王浩宇被控谋杀并关押在监狱，目前他被评断没有能力接受审判，且通过他的律师阿拉米拉提出无罪抗辩。

董芷帆的父母对上述和解发声明说，女儿是他们唯一的孩子，“在我们继续哀悼芷帆之死的同时，我们很感激能为我们的女儿迈出这重要的一步，为她伸张正义”。两人还提到，希望大家对她的记忆，能够激励其他人帮助防止亲密伴侣暴力。

犹他大学在和解协议中承认，未能保护董芷帆，该校宿舍与住宿教育团队在应对董芷帆死亡的复杂情况方面存在缺陷，令董芷帆的父母蒙受巨大损失。

犹他大学校长兰德尔说，这起谋杀提醒大家，亲密伴侣暴力是一个超越国界、文化，并以多种方式体现的社会问题，没有家庭能够忍受孩子死于暴力，大学也将继续努力，改善促进学生的健康和福祉。

犹他大学文件显示，在董芷帆遇害前一个月，她曾通知学校宿舍管理人员，盐湖警方在两天前逮捕了王浩宇，指控他在一次争吵中袭击了她。在董芷帆失踪一个月后，宿管人员才通知校警。记录显示，工作人员多次将董芷帆的名字与王浩宇的名字混淆，并错误拨打电话给跟王浩宇同名的另一名中国留学生。

犹他大学经过内部审查，已对三名宿舍部门员工予以处分，另有两名员工辞职。除金钱赔偿外，犹他大学也将在校园内置一个纪念董芷帆的纪念碑。