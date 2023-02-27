中国筹建新保险公司以接管陷入困境的华夏人寿

华夏人寿由中国政府接管逾两年后，监管机构正在组建一家新的保险公司来接管其业务。这是中国政府控制金融风险的最新举措。

《中国银行保险报》上星期六（2月25日）报道，中国银保监会已批准保险保障基金公司和其他投资人共同筹建瑞众人寿保险公司。保险保障基金是致力于对问题保险公司进行纾困的行业机构。

报道引述银保监会一位不具名的有关部门负责人说，此举标志着对华夏人寿的风险化解工作取得进展。

彭博社报道，华夏人寿及其昔日的竞争对手安邦保险集团一度是其他公司股权的激进买家，因为短期、高收益产品推动了收入增长。

在2018年，按市场份额计，华夏人寿是中国第四大寿险公司。随后，中国对高风险产品的打击减缓其增速，而疫情进一步打击了其业务。

自2020年以来，这家封闭持股的保险公司已被置于临时控制之下，部分原因是公司与肖建华的投资帝国明天集团有联系。2018年，中国央行要求明天集团等数家金融控股公司需要对其所有权结构，关联交易和资金来源进行审查。

监管对华夏人寿采取的措施类似于安邦。中国政府于2018年初接管了安邦的控制权，后来又成立了大家保险集团接管其大部分业务并出售海外资产。

监管机构没有披露拟接管华夏人寿的这家保险公司的股权结构。