香港名媛蔡天凤碎尸案押后至5月再讯 四被告不准保释

香港时装界名媛蔡天凤碎尸案涉案四名被告星期一（2月27日）提堂后，案件押后至5月8日再讯，四名被告不准保释，继续还押。

综合网媒“香港01”、《明报》等报道，蔡天凤被杀害碎尸后，其前夫邝港智一家四口被捕。邝港智和父亲邝球与哥哥邝港杰被控谋杀罪，母亲李瑞香被控妨碍司法公正罪。案件星期一在九龙城裁判法院首次提堂，控方申请四名被告毋须答辩，案件押后至5月8日再讯，以待警方作进一步调查，包括一系列科学鉴证及通话纪录检查。四名被告不准保释，继续还押。

四名被告依次是邝港杰（31岁，司机）、邝球（65岁，退休人士）、李瑞香（63岁，退休人士）及邝港智（28岁，无业）。邝姓三人被控于2023年2月21日，在大埔汀角路龙尾村56B号地下内，谋杀蔡天凤。李瑞香则被控于2023年2月23日，在香港意图妨害司法公正，而作出有妨害司法公正倾向的作为，销毁对她进行刑事调查谋杀的资料。

四名被告星期一上午由警车押送到庭，逾20名警员在旁戒备，拉起封锁线及架起铁栏及架起铁栏。大批媒体到庭旁听，部分人由司法机构职员安排坐到公众席。

四人均穿黑衣应讯，双手交叠前方，不时望向旁听席。邝球不时左右张望，表现从容，邝港杰眉头深锁，李瑞香则大部分时间低头。庭上读出谋杀控罪时，邝球朗声回答“明白”，其子邝港杰和邝港智则低声回应。

庭上也处理被告邝港智涉及的一起区域法院案，他被控七项盗窃罪。该案原订于2015年11月19日在区院开审，但由于邝港智之后失去联络，法庭于同年8月发出拘捕令。此案将于星期二（2月28日）在区域法院处理。