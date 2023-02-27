港交所CEO去年总薪酬8656万港元 年增21%

香港交易所行政总裁欧冠升去年度总薪酬达到8656万元（港元，下同，约1491万新元），按年增加21%。据报，他的年度酬金比港交所第二至五位最高薪员工的总和还要多。

《香港经济日报》报道，欧冠升2021年5月24日加入港交所，当年薪金为604.8万元，并获得价值4776万元的股份支付福利，连同续效现金和其他福利，2021年底总薪酬合计7100万元。

据报道，大额股份支付福利是作为补偿他从摩根大通加入港交所后失去福利的补偿。

2022年度，欧冠升获得全年薪金1000万元、绩效现金奖励按年少25%至1237.5万元，以股份支付的雇员酬金福利再增31%至6260.8万元，连同其他福利，总酬金达到8656万元。

相比之下，上一任港交所行政总裁李小加于2018年至2020年间，基本薪金约900多万元，表现花红金额稍高于欧冠升，但每年以股份支付的雇员酬金福利价值约2300万至2500万元水平，明显较欧冠升低。

除了欧冠升，港交所披露，主席史美伦去年总薪金为516.6万元，较前年的496.1万元增加4%。

港交所也公布，欧冠升以外四位最高薪酬雇员的酬金水平，但未有公布相关高层姓名，当中最高薪一位去年总酬金逾2700万元，较去年多出近500万元；虽然该四位港交所高层去年绩效现金总额缩水三成，但同样获发较多股份支付的雇员酬金福利，让他们全年总酬金达到7632.3万元，仅按年轻微减少。

