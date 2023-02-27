中纪委发文：严防违规吃喝问题反弹回潮

中纪委就违规吃喝问题连发两文，强调要防止违规吃喝歪风反弹回潮，严防吃喝手段翻新升级、吃喝场所由明转暗，以及隐蔽隐性吃喝与腐败问题相互交织等问题。

中共中央纪委国家监委网站星期天（2月26日）发表题为《坚决防止违规吃喝歪风反弹回潮》的评论文章，文章指出，违规吃喝问题顽固复杂，在各类“四风”问题中反弹风险较高，必须坚持全面从严、一严到底，坚决防止反弹回潮。

文章写道，纠治违规吃喝虽已取得明显成效，但需要警惕，当前侥幸、观望心态仍有市场，对违规吃喝歪风，必须出重拳、下狠手，以钉钉子精神持续整治。

文章提出，纠治违规吃喝歪风必须创新方法破解隐蔽隐性问题，近年来违规吃喝问题改头换面、潜入地下等现象突出，要严防严治吃喝手段翻新升级，对变着法子“吃空函”、“不吃公款吃老板”、“不吃本级吃下级”等问题，加大查处问责力度。

文章也提到，要严防严治吃喝场所由明转暗，着力发现和查处躲进私人会所、单位食堂、内部接待宾馆等场所吃喝问题；严防严治隐蔽隐性吃喝与腐败问题相互交织，请托办事、利益勾兑往往是在隐蔽场所的酒局饭桌上完成的，饭是违纪之表象、局是问题之关键。

中纪委星期天也公布今年1月全国查处违反中央八项规定精神问题汇总情况，今年1月，全国共查处违反中央八项规定精神问题6925起，批评教育帮助和处理9912人，其中，党纪政务处分7593人 。

中纪委网站在星期一（2月27日）再次发文，这篇题为《纪检监察机关坚持风腐同查 对违规吃喝露头就打》的文章说，中共十八大以来，中共中央刹住了过去被认为不可能刹住的吃喝歪风，但不良作风具有反复性、顽固性，如果稍有松懈，就可能反弹回潮。

二十届中央纪委二次全会工作报告强调，严肃整治损害中共形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，对顶风违纪行为露头就打、从严查处，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战。

文章写道，经过持续整治，违规吃喝问题在很大程度上得到遏制。但高压态势下，违规吃喝问题改头换面、转入地下，隐形变异现象凸显。

文章提及河南、山西省纪委监委，以及驻建行纪检监察组等在严查违规吃喝问题上的具体作为，强调纠治“四风”不能“就案查案”，各级纪检监察机关要以系统思维纠治违规吃喝问题，坚持“三不腐”一体推进，健全作风建设长效机制。