中国工信部：不得强制捆绑欺骗误导用户下载安装应用

中国工业和信息化部发布通知，要求不得通过强制捆绑等方式欺骗误导用户下载安装应用程序。

据中国工信部微信公号“工信微报”星期一（2月27日）发布的消息，为优化服务供给，改善用户体验，维护良好的信息消费环境，促进行业高质量发展，中国工业和信息化部近日印发通知，部署进一步提升移动互联网应用服务能力。

根据通知，围绕提升用户服务感知、提升行业管理能力，即“两提升”，共提出26条措施：一、聚焦APP安装卸载、服务体验、个人信息保护、诉求响应等，针对性提出改善用户服务感知的12条措施。二、从行业协同规范发展、上下游联防共治的角度出发，抓住当前移动互联网服务的五类关键主体，即APP开发运营者、分发平台、SDK（软件开发工具）、终端和接入企业，提出14条措施。

中国工信部要求规范安装卸载行为，确保用户知情同意安装应用程序，切实保障用户知情权、选择权。不得通过“偷梁换柱”“强制捆绑”“静默下载”等方式欺骗误导用户下载安装；无正当理由，不得将下载APP与阅读网页内容相绑定；除基本功能软件外，APP应当可便捷卸载，不得以空白名称、透明图标、后台隐藏等方式恶意阻挠用户卸载。

在优化用户服务体验，中国工信部要求不得频繁弹窗干扰用户正常使用；未经明示，不得在提供产品服务过程中擅自添加限制性条件；采取自动续订、自动续费方式提供服务的，应当征得用户同意，不得默认勾选、强制捆绑开通。