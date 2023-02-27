旅美大熊猫丫丫现身纽约时代广场大屏

中国旅美大熊猫丫丫的视频登上美国纽约时代广场大屏幕。

据中国小康网报道，一群守护中国旅美大熊猫丫丫的的网友星期日（2月26日）自发在纽约时代广场大屏幕购买投屏，是为了让美国公民知道“丫丫”的现状。

2003年，雌性大熊猫“丫丫”与雄性大熊猫“乐乐”一起抵达美国孟菲斯动物园开始旅美生涯。2013年，两只熊猫为期10年的租借期结束后，孟菲斯动物园与中国动物园协会签订协议，将租借期再延长10年。

不过，在2023年2月2日，中国动物园协会接到美国孟菲斯动物园通知，旅美开展大熊猫保护合作研究项目的25岁大熊猫“乐乐”于美国当地时间2月1日早晨被发现死亡。而丫丫则被发现有大面积皮肤病，还疑似营养不良、拉肚子，引起中国网友的关注和抗议。

中国赴美大熊猫专家组最近抵达孟菲斯动物园后，与美方专家共同完成了对大熊猫“乐乐”的尸体解剖检查，解剖排除了导致动物意外死亡的如肠扭转、主动脉破裂、肝脓肿破裂或大出血等常见病因。观察到心脏病变，初步判定是其死亡的原因，但需要进一步的病理检测结果确认。

至于“丫丫”，专家组评估认为，目前“丫丫”除皮肤病导致的毛发脱落外，食欲良好，粪便性状正常，体重稳定。专家组还就“丫丫”的被毛异常情况与孟菲斯园方进行了讨论，并就“丫丫”的饲养和护理向美方提出了建议和要求。

中美双方正在积极协调，办理有关手续，争取早日运输大熊猫“丫丫”回国。目前，中国政府已经发放了进口许可证、检疫许可，确定了检疫场所，做好了相关准备工作。