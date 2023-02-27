不给退房并辱骂游客 四川甘孜商家被责令停业

中国有游客因为大雪封山封路申请退房，却被四川甘孜州的商家辱骂。对此，有“网红局长”之称的甘孜州文旅局长刘洪向商家撂狠话：“谁砸了我们甘孜旅游的锅，我一定砸了你的饭碗。”

据澎湃新闻报道，中国一名网友发视频称，在康定订了四个房间，刚订好便遇路牌提示“大雪封山封路不允许通行”。网友选择退了订单，前面三个房间的都自动退款了，第四个房间刚好卡在5分钟，商家就显示处理中24小时之内给答复。结果商家第二天才回复，称房间给留了一晚上，拒绝退款。网友质疑商家当时怎么不说，要等到第二天才说。

网友给了这家店差评后，商家不仅在他给的差评下讽刺他“没钱别来康定玩”，还疑似因为理亏转而用小号继续进行辱骂。

康定文旅周日（26日）发视频回应称，经多方调查取证，作出如下处理结果：查封该酒店并责令停业整顿；向当事人及广大网友公开道歉；向当事人退款并协商赔偿。

同日，甘孜文旅局长刘洪亦回应此事称，关注到祥驴酒店的事情之后，相关部门第一时间介入。他希望借此机会告诉甘孜所有经营户，“我们的酒店、饭店一定要诚信经营，净化我们甘孜的市场，做好我们甘孜自己应该做好的事。如果谁砸了我们甘孜旅游的锅，我一定砸了你的饭碗。”

刘洪有“网红局长”之称，在短视频平台拥有众多粉丝。他曾介绍，自己的短视频都是利用工作间隙拍摄的，只为宣传当地旅游，不接受打赏。

出生于1972年的刘洪，大学毕业后回到家乡参加工作。在担任甘孜州文旅局局长一职后，他经常身着民族服饰，在各类文旅推介会、博览会中向外界展示甘孜州的文旅资源、产品魅力，之前还曾尝试直播带货。

