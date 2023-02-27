俄驻华大使：国际局势变化不影响中俄政治互信

俄罗斯任驻中国大使伊戈尔·莫尔古洛夫说，国际局势近来出现重大变化，但丝毫不影响中俄两国之间的互信，任何想要离间中俄友谊的图谋也都不会得逞。

俄罗斯任驻华大使伊戈尔·莫尔古洛夫日前接受《环球时报》专访时，作出以上表述。这篇采访星期一（2月27日）刊发，这也是莫尔古洛夫去年10月20日抵华以来首次接受中国媒体专访。

谈及俄中当前关系和对两国关系未来的展望，莫尔古洛夫说，在两国元首的战略引领下，俄中关系达到历史最高水平，具有全面战略协作伙伴关系的性质。双方高度互信，尊重彼此利益，并在所有领域开展互利、密切的合作。“我们是好邻居，中国有句谚语说得好，‘远亲不如近邻’。”

莫尔古洛夫说，莫斯科和北京并未建立类似于冷战时期的军事政治联盟。俄中关系能灵活有效地维护两国的国家利益，而不是用“主导—从属”的方式建立“硬挂钩”，而且两国只会促进而不会损害任何一方的主权发展。俄中之间的关系不针对第三国，但在复杂的地缘政治环境下，两国在国际舞台上一直为维护稳定开展密切合作。无论在什么情况下，不管是疫情大流行还是乌克兰危机，俄中之间的互信只会越来越强。任何对俄中不怀好意、想要“离间”两国友谊的人都不会得逞。

在被问及如何看待中国在乌克兰危机中采取的立场，莫尔古洛夫说，俄罗斯尊重中国采取的平衡立场，强调必须通过政治和外交途径化解危机，尊重有关各方的领土完整及合法的安全利益。中国知道2014年乌克兰危机的原因及后果。北京反对重启冷战思维、集团对抗，以及没有国际法依据的单边制裁。