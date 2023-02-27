中国卫健委：各地疫情零星散发 未发现明显反弹省份

中国国家卫健委官员说，近期中国全国疫情继续保持平稳态势，各地疫情均处于局部零星散发状态，未发现疫情明显反弹的省份。

中国国家卫健委新闻发言人米锋星期一（2月27日）在国务院联防联控机制发布会上重申，中国三年多来高效统筹疫情防控和经济社会发展，创造了人类文明史上人口大国成功走出疫情大流行的奇迹，要抓实抓细“乙类乙管”各项措施，优化医疗卫生资源布局，加强医疗物资生产保供和统筹调配，也要密切关注境外疫情发展态势，提升疫情监测预警快速响应水平。

对于中国在冠病疫情早期和高峰期医疗物资和药品曾出现过的暂时短缺，卫健委医疗应急司司长郭燕红说，国家卫健委与工业和信息化等相关部门全力做好医药物资保障工作。

具体操作方面，她提到，要完善分级储备制度，除了中央要做好应急医药物资储备外，地方也要加大储备力度；同时要完善储备的品种和数量、强化医疗机构应急药品和物资的储备，做好重点药品物资应急采购和跨区域的调配。

另外，针对中国不少省份出现流感和诺如病毒感染等传染病的聚集性发生，郭燕红说，流感每年都呈季节性的流行，大多属于自限性疾病，但部分患者因会出现肺炎或者其他并发症发展成重症病例，主要是发生在老人、儿童、孕产妇和有一些慢性基础性疾病的人群。预防流感的措施，主要包括接种疫苗，戴口罩、常洗手，做好通风，以及减少人员的聚集等。

中国国家卫健委专家梁万年上周说，中国的冠病疫情防控取得了重大的决定性胜利，意味着中国已经经受住这一轮疫情的冲击和考验，建立了比较好的人群免疫屏障。

梁万年还说，从疫情的特点来看，可以说疫情已基本结束，但不能说完全结束，因为中国目前疫情还处于零星、局部性的散发状态，这也是疫情的流行强度较弱的状态。