2035年中国义务教育在校生或减少三千万

中国北京师范大学教育学部高等教育研究院教授乔锦忠预计，到2035年，义务教育阶段在校生规模将比2020年的1.4亿减少约3000万。

据《中国新闻周刊》周一（27日）报道，乔锦忠受访时说，早在20世纪90年代，中国总和生育率就已降到2左右，这个数字至少达到2.1，才能达到人口正常世代更替水平。2016 年，国内实行“全面二孩”政策，但效果并不理想，政策效应很快释放完毕。2017年开始，全年人口出生数持续下降，2018年又比2017年减少200万人，2020年、2021年都比前一年减少200万左右，未来中国出生人口持续下降的趋势基本是不可逆的。

他说，现在妇产科已经从过去的床位紧张到过剩，幼儿园这两年也没以前那么难上了。所以，最先感受到人口负增长的就是学前教育，目前这个阶段受到的冲击最明显，但从更长期来看，义务教育未来受到的影响最为严重。

乔锦忠团队用模型预测了2020至2035年义务教育阶段的学龄人口变动，发现全国义务教育阶段在校生数先短期缓慢上升，在2024年达到峰值约1.46亿，随后呈现加速下降趋势。2025至2028年平均每年学生以一两百万的量级在减少，2028至2035年每年减少三四百万的规模。

具体而言，小学学位需求峰值出现在2024年，比2020年多出了约485万，初中学位峰值稍晚，出现在2029年。最终至2035年，义务教育阶段在校生规模将比2020年的1.4亿减少约3000万。实际上，当时做预测时使用的总和生育率数字是1.5，但2021年的总和生育率已经降到了1.15，现实可能比预测得还不乐观。

