美军机飞越台湾海峡 中国大陆军方批美危害台海和平

美国海军一架P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡逻机飞越台湾海峡，中国大陆解放军东部战区称，对美机穿航行动全程跟监警戒，坚决反对美方危害台海和平稳定的行为。

美国海军第七舰队在官网发布新闻稿称，美国海军一架P-8A海神式（P-8 Poseidon）巡逻机当地时间2月27日飞越台湾海峡。

第七舰队强调，美国将继续在国际法允许的任何地方飞行、航行和行动，包括台湾海峡。

台湾中央社报道，台湾国防部星期一（27日）下午发布新闻稿证实，美国海军一架P-8A海神式巡逻机由北向南航经台湾海峡，并称美机通过期间，台军全程掌握周边海空域相关动态，状况均正常。

另据央视军事报道，大陆解放军东部战区新闻发言人施毅回应说，东部战区组织兵力对美机穿航行动全程跟监警戒，“一切尽在掌握”。

施毅并称，美方行为蓄意干扰破坏地区局势，危害台海和平稳定，大陆对此表示坚决反对，“战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整”。

同样隶属第七舰队的伯克级导弹驱逐舰“钟云号”（USS Chung-Hoon，DDG-93）上月5日曾例行性通过台湾海峡。

去年6月，大批解放军军机绕台之际，美国海军一架P-8A海神式巡逻机也曾飞越台湾海峡。