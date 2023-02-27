中国著名经济学家厉以宁逝世 享年92岁

中国著名经济学家、北京大学哲学社会科学教授厉以宁逝世，享年92岁。

综合凤凰网、北京大学新闻网消息，厉以宁因病医治无效，星期一（2月27日）傍晚7时31分在北京协和医院逝世。北京大学已成立治丧工作组，开展相关工作。

厉以宁1930年11月出生于南京，祖籍江苏仪征。他在1955年毕业于北京大学经济系，毕业后留校工作，曾担任北京大学经济管理系系主任、北京大学光华管理学院院长。现任北京大学社会科学学部主任、北京大学光华管理学院名誉院长。

厉以宁于1988年至2002年任七届、八届、九届全国人大常委、全国人大财经委员会副主任、法律委员会副主任，2003年至2007年任十届全国政协常委、全国政协经济委员会副主任。他在2008年至2012年任十一届全国政协常委、全国政协经济委员会副主任。2013年起任十二届全国政协常委。

厉以宁在经济学理论方面著书多部，并发表了大量文章，是中国最早提出股份制改革理论的学者之一。他提出了中国经济发展的非均衡理论，并对“转型”进行理论探讨，对中国经济的改革与发展产生了深远影响。

厉以宁还主持了《证券法》和《证券投资基金法》的起草工作，并在经济学以及其他学术领域中的杰出贡献而多次获奖。其中包括 “孙冶方经济学奖”、“国家中青年突出贡献专家证书”、“金三角”奖等。