深圳二手房成交量连续上升

春节以来，中国深圳楼市释放出一些“回暖”的信号，特别是二手房成交数据连续上升。有业内人士说，二手房成交数据起色多数是积压需求释放或者业主让价所促成，也与楼市在春节过后的惯性回暖有关，购房者观望情绪仍在。

据《证券时报》报道，深圳市房地产中介协会最新公布的数据显示，上周深圳二手房（含自助）录得1096套，环比增长24.4%。值得注意的是，这里的录得量是以二手房买卖合同发起时间为口径统计的数据，并非最终成交过户套数，因此，与网签数据比起来，该数据更能及时反映市场的动态。截至2月26日，深圳当月录得量已经突破3000套，而且春节假期过后每周的二手房录得量均呈现环比上涨态势。

乐有家研究中心的数据显示，截至2月26日，深圳当月二手房成交2219套，环比增长近90%。今年1月，深圳二手住宅成交量不足1400套。新房市场也出现一定程度的复苏，截至2月26日深圳当月一手住宅累计网签1863套，环比增长约25%。

在深圳南山大冲片区，房产中介陈经理说，“春节过后，我们团队的同事就已经卖出去两套。目前成交价格还没有回到最顶峰，但价格相比去年最低时回涨10%左右，也出现一些主业反价，但也只是在试探市场，南山大冲作为深圳楼市最被关注的片区之一，去年这边的房价也出现下跌，房子并不好卖。”

乐有家研究中心统计，2022年深圳二手房源高峰期有超10万套在售，成交周期达到了近5年的高峰153天。换言之，从业主挂牌到最终出售，平均需要5个月的时间。

多位受访的购房者说，现在市场上的房源还是比较多，加之新一批深圳可售型人才房即将入市，调控政策也未见放松，自己不会盲目入市。