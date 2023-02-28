秦刚：任何国家都没有资格当人权“判官”

中国外交部长秦刚星期一（2月27日）在北京以视频方式出席联合国人权理事会高级别会议说，任何国家都没有资格当人权“判官”。

据中国外交部网站消息，对于如何加强和改进全球人权治理，中国提出四点主张，包括坚持走符合各国实际国情的人权发展道路，坚持全面促进和保护各类人权，坚持国际公平正义，以及坚持对话合作。

秦刚在致辞中说，任何国家都没有资格当人权“判官”，人权不能成为干涉别国内政、遏制别国发展的借口。各国应共同反对有的国家将人权问题政治化、武器化、工具化，反对有的国家无视并无力解决本国国内存在的严重人权问题，却到处充当人权“教师爷”，对别国指手画脚。

秦刚说，人权理事会应成为建设性对话与合作的大舞台，而不是政治操弄和阵营对抗的角斗场。人权理事会应坚持联合国会员国主导原则。只有秉持公正、客观、非选择性、非政治化原则，联合国人权系统才能良好运转，为国际人权事业发展持续注入正能量。

他还说，一些别有用心的势力不断炒作中国的新疆、西藏事务，企图借此攻击抹黑中国，打压遏制中国发展，中国对此坚决反对。中国欢迎不带偏见的各国人士到中国走一走、看一看，亲眼见证事实、了解真相。香港国安法实施以来，香港正处于由乱到治走向由治及兴的新阶段。中国中央政府将坚定不移、全面准确贯彻“一国两制”方针，坚决维护国家主权、安全和发展利益，保持香港繁荣稳定。