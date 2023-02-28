加拿大禁在政府电子产品使用Tiktok

加拿大以安全风险为由，从星期一（2月27日）起禁止使用政府电子产品登入社交平台TikTok。

综合路透社和彭博社报道，加拿大指使用政府电子产品登入TikTok所构成的隐私和安全风险，已达到不可接受的程度。

加拿大国库委员会秘书处在声明中宣布，加拿大也将禁止联邦雇员下载TikTok，并指TikTok的数据收集方式，让公司得以从手机内查阅大量信息。

TikTok对加拿大的决定表示失望，并指加拿大没有公布涉及TikTok的具体安全问题，也没有在做出这项决定前，与公司讨论任何问题。

欧盟委员会和欧盟理事会早前也以安全为由，禁止在员工手机使用TikTok。

路透社也引述指导备忘录报道，白宫星期一要求政府机构在30天内确保联邦设备和系统没有安装TikTok。

美国众议院中国事务特设委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher）认为，中国正利用TikTok扩大中国在全球的影响力，并呼吁美国禁止TikTok或出售这个应用程序。

不过，关注公民自由课题的美国公民自由联盟（ACLU）呼吁美国国会不要禁止TikTok，并说每天有数百万名美国人使用Tiktok发表意见，禁令将侵犯涉及言论自由的第一修正案权利。