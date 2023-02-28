中国超20省市允许公积金付首付

不完全统计显示，中国福州、青岛、惠州在内的超20个省市2022年以来明确了可提取住房公积金作为首付款。

据第一财经报道，南京周一（2月27日）公布《南京市推动经济运行率先整体好转若干政策措施》的实施细则。其中列明，对于购买二手房的，购房职工符合购房提取条件的，可以与卖方签订协议，用个人住房公积金账户内余额作为购房前期资金。

2022年以来，南京为促进房地产市场健康平稳发展，先后推出了多重放松调控政策。从2022年4月以来，先后放松了六合、江北等部分地区的限购，此后再规定外地购房者补缴6个月社保即可，临近年末时再放宽购房套数的规定，并对首付比例进行优化。

多重政策叠加发酵，2023年以来，南京的楼市已有了回暖的迹象。据我爱我家南京研究院发布的数据显示，1月份，南京全市二手房成交6674套（含高淳、溧水），环比上涨32.4%，同比上涨了6.8%。

易居研究院研究总监严跃进说，“南京当前的公积金新规，明确了新房、二手房都可以使用公积金作首付，这对于降低购房负担、提升市场交易活跃度具有积极的作用。”不过，提取公积金作首付，南京并不是首创，早前已有许多城市推出了相关政策。

个人可提取公积金账户余额用于首付早已成为公积金政策放松的一个重要方向，许多城市都已明确公积金可作购房首付款。据不完全统计，2022年以来，福州、青岛、惠州、中山、珠海、梅州、海南等在内的超20个省市都明确了可提取住房公积金作为首付款。

诸葛找房数据研究中心高级分析师陈霄分析指出，公积金政策是2022年以来放松调控的重要手段，从最初的提高公积金贷款额度、公积金首付比例下调等，到直接允许提取公积金作为首付款，这是松绑政策的一个进阶过程，对购房者的支持力度更大，实际上释放出今后在公积金使用上更加灵活宽松的政策导向。

陈霄说：“从效果来看，政策对于适当降低购房者的购房成本，进一步缓解购房者的购房资金压力有着重要意义，同时更深入的发挥住房公积金对购房者的支持作用，提振购房者的置业情绪，促进刚性和改善性住房需求释放。”