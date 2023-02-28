香港明起全面取消口罩令

香港政府宣布由星期三（3月1日）起全面解除口罩令，包括室内户外及交通工具。

据香港01网站报道，香港行政长官李家超星期二（2月28日）出席行政会议前见记者作出上述宣布。

李家超说，口罩令将于3月1日起全面取消，包括室内外、公共交通工具。但高风险地点如医院、院舍等，将以行政方式要求到访者继续戴口罩。

陪同李家超一起见记者的香港医务卫生局局长卢宠茂补充说，全面取消口罩令是基于香港疫情全面受控，如呼吸道感染病确诊数字没有上升迹象、学校没有大规模确诊爆发。

他还说，流感高峰期接近尾声，预料取消口罩令后，确诊人数会稍微上升，但风险可控。

卢宠茂强调，虽然取消法定口罩令，但为保护高危险人士，政府会通过行政措施，要求市民进入健康场所等地要配戴口罩，空气流通欠佳的地方也建议市民戴口罩。

他也解释，全面取消口罩令是因为逐步取消口罩令的防疫效果不大、执行困难，还给市民带来不便。

香港口罩令从2020年7月维持至今，港府上星期才刚刚宣布，将口罩令延长至3月8日。

被问及口罩令原本生效至3月8日、为何突然宣布放宽，李家超说，任何决定都是根据香港的情况，以香港利益为依归。其实两个月前已有人呼吁取消口罩令，当时已经提到会根据实际数据做决定，经考虑后认为现在的时机最适当。

李家超也说，会监察香港本地的确诊数字和趋势，分析本地疫情情况。他指出，明起取消口罩令，是让大众知道香港回复正轨，有利于香港的经济、活动与国际竞争。

香港中文大学香港亚太研究所星期一（2月27日）公布的一项调查结果显示，60.7%的受访者赞成下个月底前撤销所有防疫措施，不赞成或非常不赞成的则分别有30.1%和4.2%。

澳门已从星期一起调整要求佩戴口罩的措施，在户外和学校不再要求佩戴口罩。不过，公众在乘坐公共交通或进入医疗机构时仍需戴口罩。