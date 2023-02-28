蔡英文：转型正义是深化台湾民主的必经之路

星期二是“二二八事件”纪念日，台湾总统蔡英文说，转型正义是深化台湾民主的必经之路。

蔡英文星期一深夜在脸书发文称，只有共同面对曾经的错误，才有机会和解、共生，并且走向团结的未来。

蔡英文写道，转型正义是和时间赛跑的工作，也是深化台湾民主的必经之路，2016年以来，政府有系统性地推动转型正义的整体工程。

蔡英文称，从“党产条例”、“国家人权博物馆组织法”、“促转条例”、“政治档案条例”到“威权统治时期国家不法行为被害者权利回复条例”，一部部法案完成立法，转型正义也一步步累积成果。

她说，这当中，促转会都扮演了关键的推动角色，为转型正义打下重要基础，也期望在促转会的累积下，转型正义的工作能够由承接业务的行政院与各相关部会，更全面、有效率的持续推动。

蔡英文写道，在多方努力之下，终于有机会正视、回顾、反省那一段历史，“我们不只要挖掘真相、厘清责任，更希望透过广泛的社会教育，让所有民众对过往的历史，有更深刻的了解。只有共同面对曾经的错误，我们才有机会和解、共生，并且走向团结的未来”。

二二八事件发生在1947年，据公开资料，导火线是2月27日，专卖局查缉员在行动中发现一名女烟贩林江迈贩卖私烟，将她打伤，还开枪打死一名旁观者，引起群众抗议。愤怒的民众隔天到行政长官公署前广场示威请愿，结果遭当局以机关枪扫射，死伤数十人。这个消息迅速点燃人民的怒火，全岛各地连续多天出现军民对抗的局面。政府随后展开镇压行动，死亡人数据估计多达一两万人，以本省人居多。