中国全国人大代表再吁取消寻衅滋事罪

中国全国两会将在本周末开幕，全国人大代表、长期从事律师工作的朱征夫再次呼吁取消寻衅滋事罪。

据四川广播电视台《四川观察》官方微博星期二（2月28日）消息，朱征夫表示，寻衅滋事罪的存在一定程度上有利于惩治危害社会秩序的行为，对于一些无故寻衅、滋事，情节严重的行为，有一定惩戒价值。

但他指出，寻衅滋事罪的种种弊端时刻侵蚀着法律的根基，其模糊性不仅会影响人民群众对权利义务的合理预期，也会导致执法机关选择性执法。

寻衅滋事罪长期在中国法学界和社会上具有争议，去年两会期间，朱征夫也曾建议取消寻衅滋事罪。

他当时说，“寻衅滋事罪是从1979年刑法流氓罪中分解出的罪名，在实践中，该罪名逐渐沦为类似于流氓罪的新的‘口袋罪’。”他认为，寻衅滋事罪罪名存在明显的缺陷与该罪名有关的概念过于模糊有关，这样的现状不仅对现实中的司法实践构成困扰，也极容易被滥用，造成社会过度刑法化。

根据《中华人民共和国刑法》第293条，有下列四种寻衅滋事行为之一、破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）随意殴打他人，情节恶劣的；（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；（三）强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；（四）在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的。纠集他人多次实施前款行为，严重破坏社会秩序的，处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。

据公开资料，朱征夫是湖北荆州人，武汉大学法学博士，浩天律师事务所合伙人会议主席。现任第十四届全国人大代表。