湖南省纪委监委向近130位“一把手”配偶提忠告

中共湖南省纪委监委开展大规模的家教家风主题活动，向湖南近130名省直机关单位、事业单位的“一把手”配偶提忠告。

据澎湃新闻报道，近130名省直机关单位、厅（局）级事业单位、在长省属本科高校和省管企业“一把手”配偶周日（2月26日）参加湖南省纪委监委主办、省妇联等单位承办的全省“家庭助廉 团团圆圆”主题活动。

报道称，开展如此大规模的家教家风主题活动，湖南还是第一次，在全中国也不多见。作为主题活动首个环节，《严正家风》警示教育片让大家看到了家风对领导干部廉洁从政的重要性。

湖南省纪委监委介绍，省纪委监委专门摄制的专题片《严正家风》，从配偶、“三爷”（少爷、姑爷、舅爷）、兄弟三个角度，讲述领导干部家教家风不正的严重后果和惨痛教训。

在主会场，湖南省委常委、省纪委书记、省监委主任王双全向近130名家庭“纪委书记”提出忠告，把忠诚作为家风的灵魂，把清廉作为家风的底线，把俭朴作为家风的根脉，把自立作为家风的基石。涵养廉洁家风不仅是对领导干部的基本要求，也是领导干部亲属子女共同的责任。

王双全告诫说，“家”和“冢”，一“点”之差，意思天壤之别。对家属子女要求高一点才能成为幸福之家；低一点就可能葬送一个好家庭。