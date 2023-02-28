中国11省份出生率均下滑

目前中国已有11个省份公布了2022年的人口数据。其中，江西、甘肃、广西、海南、贵州、河北出生率降幅均超过1个千分点。河北出生人口40年来首次跌破50万。

据第一财经报道，中国各省份正陆续发布2022年的人口数据。在已经公布人口数据的11个省份中，有九个省份实现常住人口正增长。浙江、安徽、江西、广西人口增量均达到或超过了10万人。其中，浙江增加37万人。从出生人口数据来看，各地出生率普遍下降。

对一个省份来说，人口增长包括自然增长和机械增长（即“人口净流入”）。去年，浙江自然增加人口为0.3万人，新增净流入人口为36.7万人。杭州规划委员会专家委员会副主任委员汤海孺说，在全国人口减少85万人的情况下，浙江的常住人口仍有一个相对比较大的增幅，主要与浙江经济发展呈现比较良好势头有关，而且这个增量中杭州和宁波占了相当大比例。杭州、宁波这两大中心城市在全国主要城市中，经济发展、科技创新比较领先，人口流入多。

相较于上一年，已公布数据的11个省份2022年人口出生率悉数下降，人口死亡率普遍略有上升。其中，江西、甘肃、广西、海南、贵州、河北出生率降幅均超过1个千分点。在出生率普遍下滑、死亡率上升的同时，有多个省份人口自然增长率近几十年来首现负增长。其中，河南人口自然增长率62年来（自1961年开始）首次出现负增长。安徽和甘肃的人口自然增长率也是多年来首次转负。

人口大省河北出生人口近几十年来首次低于50万。河北省统计局公布的《河北省2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，2022年末，河北全省常住总人口7420万人，比上年末减少28万人。

与2021年相比，2022年河北出生人口、人口出生率、人口自然增长率均进一步下降。公报显示，2022年河北出生人口45.3万人，人口出生率为6.09‰；死亡人口58.0万人，人口死亡率为7.80‰；人口自然增长率为-1.71‰，比上年下降1.28个千分点。

