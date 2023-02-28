港媒：达信现身香港 深信女儿将赢下泰国大选

流亡海外的泰国两名前首相达信及英叻兄妹，据报上星期现身香港。香港媒体引述知情人士透露，达信看上去精神不错，并对参选泰国首相的女儿佩通坦充满信心。

《星岛日报》星期二（2月28日）早上报道，达信及英叻上星期五（24日）晚上现身香港上环某处，参加私人饭局。报道引述知情人士说，有人在席间问达信如何评论来临泰国选举的选情，达信回答说，参选的女儿佩通坦虽然怀孕，预产期与投票日接近，但她代表的为泰党得到民众特别是传统农村乡郊力量的支持。

在这背景下，他预料佩通坦的支持率会大幅领先对手，并说为泰党可在曼谷取得过半议席。

知情人士也说，达信在饭局上提到，泰国最大的问题是贫富悬殊，政府要做的最重要事情，就是让老百姓能吃得饱、喝上干净水和有瓦遮头。同时，他也认为富人应该帮助穷人，才能缩小贫富差距。

据路透社报道，达信领导的泰爱泰党赢得2001年大选上台执政，2006年遭军方政变赶下台。他的妹妹英叻领导的为泰党在2011年赢得大选，但英叻当首相三年后同样在政变中下台。达信和英叻自此一直流亡海外，但多年来栽培佩通坦为接班人。

泰国首相巴育已说会在3月解散国会，为大选铺路。他没有给出具体日期，但大选暂定于5月7日举行。

