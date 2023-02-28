汇丰香港银行家不满取消私人办公室 担忧客户信息泄露

汇丰驻香港的资深投资银行家可能将失去他们的私人办公室，转向开放式工位模式令一些高管抱怨，这可能导致客户信息泄露的风险。

彭博社引述知情人士称，这是汇丰内部的一项广泛举措，不止涉及投资银行部门。不过，由于该部门高管经常与客户讨论敏感信息，一些银行家警告取消私人办公室可能会引发涉及隐私的问题。

汇丰位于伦敦的总部在两年前也采取了类似举措，取消了行政人员楼层，行政总裁祈耀年（Noel Quinn）和其他高层都使用开放式办公室。相比疫情前，汇丰寻求将全球的办公面积缩减40%。

其中一位知情人士称，汇丰在香港的主要办公场所正在装修，一旦装修完毕，一些高级投资银行家可能失去他们的私人办公室。但这位知情人士也说，仍会有一些私人房间供银行家们聚在一起讨论敏感信息。

汇丰发言人对此说，该行在不断评估全球物业情况，“以便适当优化空间，增加灵活性和员工选择”。

由于去年交易低迷，汇丰奖金池缩水至2020年以来最低水平，全球银行和市场部门的降幅最大。

据报道，成本一直是汇丰的一大痛点，主要股东中国平安去年敦促该行深化成本削减措施。摩根士丹利分析师在2月21日的一份报告中称，在第四季度支出未达预期后，投资者需要汇丰能确保成本控制。

