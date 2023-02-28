诺基亚CEO预计将继续受益于美国对华芯片出口限制

诺基亚总裁兼首席执行官伦德马克说，预计该公司将继续从中美的地缘政治紧张局势中受益，美国近来对先进半导体和芯片制造设备的出口限制对诺基亚将再添助力。

据《华尔街日报》报道，美国政府设法让盟国在采购5G网络设备中将中国电信设备制造商华为排除在外，这让诺基亚与瑞典的爱立信成为主要受益者，并且预计随着拜登政府去年10月推出对中国的半导体出口管制，这一趋势未来将继续。

伦德马克（Pekka Lundmark）在巴塞罗那的世界移动通信大会的间隙受访时说：“我们现在看到的情况是，中国供应商在中国以外的市场份额已经开始呈下降趋势。这种趋势不是一朝一夕出现的，而是逐步发展的，但我认为未来这个大趋势将继续对我们有利。”

伦德马克称，鉴于中国和西方经济之间的紧密联系，国家和公司寻求降低其供应链的风险，避免过度依赖任何一个特定地区或国家，而不是完全脱钩，这是可以理解的。

诺基亚自己的供应链在去年受限之后，正显示出改善迹象，不过伦德马克说，考虑到在某些情况下零部件的交货时间超过一年，该公司需要提前很久向一些供应商下订单。

但伦德马克说，他预计交货周期长及其对诺基亚现金流的影响将是暂时的。“整体来说，我们已经接近正常，虽然某些环节仍然有瓶颈，但现在已经明显改善。”

在供应链问题缓解之际，分析师对诺基亚的一个主要担忧是地区趋势的变化及其对该公司利润率的影响。2022年第四季度，印度是诺基亚增长最快的地区，同时该公司在北美的销售额同比下降。

伦德马克说：“尽管印度市场毛利率很低，但规模非常大，我们计算过，如果没有印度，我们的营业利润率会更低一些，这是因为销量和规模效应。”

同时，在过去两年运营商展开一波异常可观的投资潮、之前累积的电信设备库存完成部署之后，美国市场目前正在经历一个正常化的过程。伦德马克说，美国的5G投资周期仍有进一步运行的空间，该公司预计上半年美国的表现较弱，下半年将有所改善，因为经济前景可能比之前预想得要好。

伦德马克说：“经济似乎已经避开了人们担心的最糟糕的情形。”