中国国家统计局：去年GDP比上年增3.0%

中国国家统计局公布数据称，初步核算去年GDP超121万亿元（人民币，下同，约23.5万亿新元），比上年增3.0%。

据中国国家统计局网站周二（2月28日）消息，中国国内生产总值121万亿元。其中，第一产业增加值8万8345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值48万3164亿元，增长3.8%；第三产业增加值63万8698亿元，增长2.3%。

第一产业增加值占国内生产总值比重为7.3%，第二产业增加值比重为39.9%，第三产业增加值比重为52.8%。全年最终消费支出拉动国内生产总值增长1.0个百分点，资本形成总额拉动国内生产总值增长1.5个百分点，货物和服务净出口拉动国内生产总值增长0.5个百分点。全年人均国内生产总值85698元，比上年增长3.0%。国民总收入119万7215亿元，比上年增长2.8%。全员劳动生产率为15万2977元/人，比上年提高4.2%。

年末全国人口14亿1175万人，比上年末减少85万人，其中城镇常住人口9亿2071万人。

就业方面，年末全国就业人员7亿3351万人，其中城镇就业人员4亿5931万人，占全国就业人员比重为62.6%。全年城镇新增就业1206万人，比上年少增63万人。全年全国城镇调查失业率平均值为5.6%。年末全国城镇调查失业率为5.5%。

全年居民消费价格比上年上涨2.0%。工业生产者出厂价格上涨4.1%。工业生产者购进价格上涨6.1%。农产品生产者价格[9]上涨0.4%。12月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格同比上涨的城市个数为16个，持平的为1个，下降的为53个；二手住宅销售价格同比上涨的城市个数为6个，下降的为64个。

