中国驻白罗斯大使：中白是肝胆相照的战略伙伴

中国驻白罗斯大使谢小用说，在政治领域，中白是肝胆相照的战略伙伴。

在白罗斯总统卢卡申科对中国进行国事访问前夕，谢小用当地时间2月27日接受白国家通讯社记者专访。

谢小用说，建交31年来，中白始终秉持相互信任、合作共赢的精神，在各领域相互坚定支持、积极开展合作，为全世界树立了国与国友好交往、互利合作的典范。

谢小用说，在政治领域，中白是肝胆相照的战略伙伴。两国高层交往频繁，各层级合作机制完善。双方尊重并支持各自选择的发展道路和内外政策，在主权、独立和领土完整等涉及彼此核心利益的问题上相互坚定支持。中方始终坚定支持白方捍卫国家主权和民族尊严，反对外部势力干涉白内政，反对对白进行无理单边制裁，白方在涉台、涉疆、涉港等问题上予以中方坚定支持。

他说，中白在联合国等国际场合加强协作，共同捍卫了以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，共同维护了双方的主权、安全利益和国际公平正义。

谢小用还谈到“去美元化”的问题。他称，美国滥用全球金融霸权，向全球市场注入数万亿美元，买单的却是其他国家特别是新兴经济体。2022年，美联储结束超宽松货币政策，转向激进加息政策，导致国际金融市场动荡，欧元等多种货币大幅贬值，创下20年来新低，许多发展中国家因此遭遇严重通货膨胀、本币贬值和资本外流。全球各经济体比以往任何时候都更加需要一个稳定、安全、可预期的国际货币体系。

谢小用称，在此背景下，人民币在国际舞台扮演的角色日益重要。“事实一再证明，中国是一个负责任的大国，中国具有维护人民币币值稳定的意愿和决心。目前，包括白罗斯在内的越来越多的国家已将人民币纳入外汇储备，人民币成为更多国家认可的避险货币。”

应中国国家主席习近平邀请，白罗斯总统卢卡申科将于2月28日至3月2日对中国进行国事访问。