万达接盘出险房企项目 吁前员工回归

万达商管去年参与十多笔交易，其中包括不少烂尾楼。万达还在周二（28日）呼吁曾在万达酒店工作过的伙伴回归。

据乐居财经报道，万达官微周二发布招聘信息说：“万达酒店呼唤曾经一起同窗共事的你。”万达还把这次招聘命名为“归雁计划”，即针对曾在万达酒店工作过的伙伴，可选择回归原酒店，也可投递全国各地万达酒店岗位。

万达2017年遭遇股债双杀，迎来至暗时刻，而后隐退地产圈。如今，行业大洗牌，王健林重新坐上了地产圈首富的位置，万达也重新杀回地产圈，接盘了出险房企的很多项目。不完全统计，万达商管2022年参与十多笔交易，其中包括不少烂尾楼。

王健林回归地产，业内普遍认为是在2019年，当时，逐渐挺过来的万达开始重返媒体的视野，接连在上海、广州、潮州、沈阳、北京、长春等地频繁签约投资。

王健林2020年重提千亿销售目标，万达也重回土地市场。2021年8月3日，大连集中出让12宗地块，总出让面积26.52万平方米，最终由万达地产集团以15.12亿元（人民币，下同，2.94亿新元）的底价全部摘得。

除了在地产领域攻城略地，频频上马投资，王健林在将酒店及文旅项目卖给富力和融创6年后，万达酒店板块也迎来复苏迹象。

刚刚过去的1月，是疫情放开后的首个春节，旅游行业可以说呈现爆发式增长。根据中国饭店协会调研结果显示，超七成受调查住宿企业反馈春节假期的营业收入已恢复至疫情前水平，其中近40%实现反超。

旅游业复苏利好万达酒店的经营，万达多地酒店出现入住火爆的现象。

如南京南站万达美华酒店，从大年三十到正月初九实现出租率100%，连续9天满房。同时，MPI、ARI、RGI在商圈内排在首位，大幅度超越商圈所有品牌酒店。截至2月23日，酒店二月满房日已达17天。

就整个春节期间，万达酒店管理公司的收入就达到了1.55亿元。目前，万达酒店及度假村目前拥有已开业酒店130余家，筹建及待开业酒店240余家，覆盖全球200座城市。

