宋涛与高雄里长参访团会面

中国大陆国台办主任宋涛与台湾高雄里长暨基层社团参访团会面时说，实现两岸交流往来正常化是两岸同胞共同的期待，并强调始终尊重、关爱、造福台湾同胞，深化两岸各领域融合发展。

据新华社报道，京台社区发展交流会星期一（2月27日）在北京举办，北京市西城区、丰台区的街道社区工作者与赴京参访的台湾高雄里长暨基层社团参访团一行座谈交流。

宋涛也出席交流会。他说，两岸同胞是一家人，实现两岸交流往来正常化是两岸同胞共同的期待。坚持一个中国原则，两岸关系就能和平发展，台湾同胞就能受益。

宋涛说：“我们坚定贯彻习近平总书记以人民为中心的发展思想，始终尊重、关爱、造福台湾同胞，深化两岸各领域融合发展，完善增进台湾同胞福祉的制度和政策，不断汇聚推动两岸关系和平发展。”

据报道，高雄市参访团基层代表在交流会上说，希望两岸交流不再受到台湾人为因素阻碍，两岸双向交流尽快恢复，欢迎北京的街道社区工作者早日到台湾参访交流。期待“两岸一家亲”理念更加深入人心，能有更多台湾基层民众参与两岸交流合作。

台湾高雄里长暨基层社团参访团由高雄市里长和社区发展协会理事长等基层代表组成。参访团一行51人将在北京进行为期八天的交流参访，将与北京市西城区和丰台区的多个社区围绕京台两地社区建设、居家养老等民生议题进行交流。