二二八事件受难者家属：挑起两岸战争者将成历史罪人

台湾“二二八事件”受难者家属称，战争残酷程度会比二二八事件更甚，谁挑起两岸战争，谁就是历史罪人。

据联合新闻网报道，星期二（2月28日）是二二八事件76周年纪念日，花莲县二二八关怀协会邀请受难者与家属参与纪念仪式。

98岁的廖丙盛是花莲唯一还在世的受难者。他在致词时说，事情已过去不要再想它，感谢大家的关怀与照顾。

廖丙盛的儿子廖建智说，受难者受尽委屈、煎熬与不甘，小时候父亲没有说过曾受过伤害的事，直到花莲县成立二二八关怀协会后，家里收到相关文件才得知父亲经历过的往事，父亲选择宽恕加害者与向前看。

廖建智又说，期望社会和谐、安乐，世界和平，更直指“只要谁挑起两岸的战争，就是历史的罪人”，战争残酷程度可能会比二二八事件更甚，希望俄乌战争这样的事情不要在台湾发生。

二二八事件发生在1947年，据公开资料，导火线是2月27日，专卖局查缉员在行动中发现一名女烟贩林江迈贩卖私烟，将她打伤，还开枪打死一名旁观者，引起群众抗议。愤怒的民众隔天到行政长官公署前广场示威请愿，结果遭当局以机关枪扫射，死伤数十人。这个消息迅速点燃人民的怒火，全岛各地连续多天出现军民对抗的局面。政府随后展开镇压行动，死亡人数据估计多达一两万人，以本省人居多。