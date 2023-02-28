美媒：清盘聆讯将至 恒大遭外国债券持有人施压

美国媒体报道，中国房地产开发商恒大眼下难以和外国债券持有人达成协议，由此引发了法院要求该公司清盘的可能性。

《华尔街日报》报道，按销售额计算，恒大曾经是中国最大的房地产开发商，在债务驱动的支出狂潮中，恒大发行了超过200亿美元（下同，约270亿新元）的美元债券。该公司在2021年底发生外债违约，此后陷入了与国际债券持有人的艰难谈判中。

报道称，最新的争议点是——是否应允许恒大利用其在中国境外的资产来偿还在境内发生的债务。

知情人士称，恒大在中国大陆的债权人正在推动该公司使用其在香港和其他地方的一些资产来偿还他们，这使他们与恒大美元债券的持有人发生直接冲突。知情人士说，如今恒大美元债券的持有者既有不良资产基金，也包括大型长线机构投资者。

该公司的代表将于3月20日在香港高等法院出庭。去年6月，恒大被一个小债权人向法院呈请清盘。上述知情人士说，恒大在去年11月的一次听证会上赢得了法院的清盘聆讯延期，该公司可能会再次获得延期，但自上次延期以来，谈判没有取得什么进展。恒大必须在3月6日之前提交证据，以说服法官再次延期。

国际债券持有人和中国大陆债权人争相索赔只是中国恒大需要解决的问题之一。上述知情人士说，由于国际债券持有人可能会被要求接受股权、新发行的债券或两者都接受，中国恒大将需要与他们就其股份的价值达成某种协议。

过去两年中国房地产市场严重放缓，部分原因是政府出台打击开发商过度举债的政策，即所谓的“三条红线”。中国恒大是房地产低迷的首批受害者之一，房地产滑坡最终导致了几十起美元债券违约。

中国去年11月扭转了对房地产行业的整顿，取消了对债务融资的限制，鼓励国有银行向该行业提供贷款。这促使该行业一些债券的二级市场价格大幅上涨，一些中国恒大竞争对手的股票自去年10月触及低点后也实现了反弹。中国恒大自己的股票自2022年3月起停牌，此前该股自2020年初以来下跌了逾90%。