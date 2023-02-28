中国招商银行原行长田惠宇等三人被公诉

中国最高人民检察院星期二（2月28日）在社交平台通报，招商银行原行长田惠宇等三人被公诉。

最高检在微信公众号上说，田惠宇涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易和内幕交易，以及泄露内幕信息。

检察机关指控田惠宇利用担任中国信达资产管理公司信托投资公司副总裁，上海银行副行长，招商银行行长等职务便利以及职权、地位形成的便利条件，为有关单位和个人在贷款审批、业务承揽、工作调动等方面谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大。

检察机关也指控田惠宇身为国有公司工作人员，徇私舞弊、滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失；身为商业银行从业人员，利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开信息，违反规定，从事与该信息相关的证券交易活动，情节特别严重；身为证券内幕信息知情人员，在对证券交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入该证券，泄露该信息，明示、暗示他人从事相关证券交易，情节特别严重，应当以受贿罪、国有公司人员滥用职权罪、利用未公开信息交易罪和内幕交易、泄露内幕信息罪追究其刑事责任。

检察机关也对中国联合网络通信集团原总经理李国华涉嫌受贿、滥用职权案，以及辽宁省政协副主席孙远良涉嫌受贿、利用影响力受贿案提起公诉。

检察机关指控李国华利用担任原江西省邮电管理局副局长，国家邮政局副局长等职务便利，为相关单位和个人在项目承揽、企业经营、职务晋升等事项上提供帮助，非法收受他人财物，数额特别巨大。他也被控滥用职权，致使国家利益遭受重大损失，情节特别严重。检察机关提出，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。