蒋万安228活动致词：愿终身守护民主

台北市政府星期二（2月28日）举办二二八事件纪念活动，蒋家第四代、台北市长蒋万安致辞时一度被陈抗者打断，蒋万安说，身为台北市长，他为76年前发生在台北的缉烟事件、进而导致全台二二八事件的历史伤痛致上诚挚歉意，并誓言愿终身守护民主。

台北市二二八76周年纪念会下午星期二在二二八和平纪念公园登场，身份敏感的蒋万安上台发表致词不过几分钟，就被抗议民众打断，一群陈抗者从蒋万安后方冲入，高喊“杀人凶手、下跪道歉”，场面一度混乱，维安警力立即上前压制，待现场恢复平静后，蒋万安才继续致词。

综合台湾ETtoday新闻云及中央社报道，蒋万安致词时说，他第一次以台北市长身份、参加台北市的二二八纪念活动，心情非常复杂而肃穆。

蒋万安说，他这些日子更深入地阅读了二二八的相关资料，会晤受难者家属，倾听他们的心声，是他个人生涯对台湾现代史的一次近身洗礼，也是作为台北市长今后必得再三深入理解、面对的责任。

他表示，所有的历史事件，都不该停格于某个阶段，仍须不断反省、不停挖掘，这是从政者的责任。在他担任台北市长的任内，将责成市府团队对台北市二二八事件的历史材料，尽可能继续挖掘搜寻；对台北市二二八家属在现实处境中的需要，尽全力照顾帮忙。

蒋万安说，身为台北市长，他深深为76年前发生在台北市大稻埕天马茶房附近的缉烟事件，进而导致全台二二八事件的历史伤痛，致上诚挚歉意。

他并说，所有执政者都应引以为戒，施政必以满足人民的期望为宗旨，施政也必以维护基本人权为目标，他愿终身守护民主，期盼台北市民不断鞭策，不忘历史殷鉴。

蒋万安会后被媒体问及致词中的“致歉”是针对查缉私烟还是整个228事件，以及是否以“蒋家后代”身分致歉等问题。蒋万安仅反复表示，“身为市长，也愿意为76年前发生的事情，在台北市大稻埕天马茶房旁边，致上真挚的歉意。”

针对致词被民众冲进场内打断，蒋万安说，他是抱着非常诚恳、谦卑、肃穆的心情来参加，这次活动以家属为主，而台湾社会每种声音都有，都尊重。