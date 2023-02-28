周杰伦太原演唱会门票30秒售罄

中国大陆和港台明星演唱会高调重启，周杰伦2023“嘉年华”世界巡演的太原站第一场（9月21日）仅仅30秒就预售告罄。

据第一财经报道，周杰伦的歌迷周一（2月27日）蹲守在票务网站，守候太原站预售开启，但给到他们的时间，不到半分钟，相关网站一度瘫痪。“周杰伦演唱会门票”的话题冲上热搜。

在现场娱乐票务销售平台大麦网上，周杰伦2023嘉年华世界巡回演唱会海口站、呼和浩特站、太原站的“大麦想看”指数分别达到114万、48.1万和88.8万，并且还在不断飙升。3月1日，大麦网将开启第二次预售，宣传页面上写着：“不来杰伦演唱会，你永远不会了解，几万张门票几十秒售空的霸气。”

二手平台闲鱼数据显示，周杰伦演唱会太原站1000元（人民币，下同，约200新元）门票的价格已经翻倍。

不仅是周杰伦的演唱会场面火爆，TFBOYS所属经纪公司峰峻文化发布十周年演唱会规划的消息，也引发话题热度，相关话题在微博上阅读量超过4亿次。甚至在演出还未定档时，已经传出巡演城市体育馆周边酒店被抢订的消息。

过去三年，因疫情而停滞的演出市场在一次次不确定中艰难跋涉。中国各地文化和旅游行政部门2月16日恢复对涉港澳台营业性演出的受理和审批。老狼、周杰伦、李荣浩等明星演唱会高调重启，迷笛、草莓、春游等户外音乐节也全面回归。演唱会、音乐节、Livehouse舞台，大剧院、小剧场，沉浸演艺空间，重新回到现场，聚拢在线下空间。