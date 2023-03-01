新疆男篮宣布退出CBA联盟

由于对中国篮球协会的处罚决定不满，新疆广汇男篮俱乐部宣布退出CBA联盟。

新疆男篮星期二（2月28日）深夜发布公告称，2月17日，篮协纪律与道德委员会认为新疆广汇篮球俱乐部“注册违规”，做出严重错误、无理荒诞的“处罚”，严重侵害了俱乐部合法权益、严重伤害了新疆各族球迷感情、严重破坏了新疆篮球运动和体育事业的发展。

公告称，这一“处罚”违背事实、违反法规、不符合正常工作流程，俱乐部无法认可、决不接受。为抗议中国篮协不合理的决定，俱乐部决定退出本赛季CBA联赛，退出CBA联盟。

公告称，退出后，俱乐部会将全部资产捐赠给新疆维吾尔自治区，以回馈广大球迷和社会各界的关心与支持。

公告还将矛头直指中国篮协和篮协主席姚明，称祸根是篮协“管办不分”，这也是目前中国篮球各种乱象的根源。公告写道，2017年至今，篮协主席和CBA联盟董事长均由姚明一人担任。篮协的管理职能与CBA联盟的办赛业务交叉混同，篮球行业乱象丛生。目前，CBA联盟的中间业务高度集中，篮协的教练员资格培训、经纪人资质认定、青少年篮球赛事等诸多业务，以及CBA联盟的经纪人业务、主要赞助商业务，均由某家体育管理公司大量承揽，甚至独家承办。

公告还写道：“我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，如火如荼的反腐风暴不会停歇、不会止步，正义可能会迟到，但永远不会缺席。“

此前，新疆男篮和球员周琦之间出现纠纷，中国篮球协会认定新疆男篮构成注册违规，限制新疆男篮一年内注册新运动员。据中国篮协相关人士解读，处罚决定意味着新疆广汇在处罚期内失去了行使对周琦的独家签约权的资格，因此周琦将能够以自由身加盟其他CBA俱乐部。