广东下放逾百项省级行政职权 推动横琴合作区建设

广东省委托下放159项省级行政职权，支持推动横琴粤澳深度合作区建设。

据中新社报道，《广东省人民政府关于将一批省级行政职权调整由横琴粤澳深度合作区执行委员会及其工作机构实施的决定》（以下简称《决定》）星期二（2月28日）正式公布，将自4月1日起施行。

据介绍，广东省政府此举是为了支持推动横琴粤澳深度合作区（以下简称合作区）建设，在合作区发展促进澳门经济适度多元的新产业、建设便利澳门居民生活就业的新家园、构建与澳门一体化高水平开放的新体系、健全粤澳共商共建共管共享的新体制。

《决定》显示，广东省政府决定将159项省级行政职权调整由合作区执行委员会及其工作机构实施，其中委托实施事项153项、下放实施事项六项，包括固定资产投资项目核准、国家鼓励发展的外资技术改造项目确认书核发或审核、海洋工程建设项目环境保护设施竣工验收、法律职业资格认定、对港澳律师事务所与内地律师事务所联营的年度检验、港澳法律顾问证年度注册、导游证核发、港澳台高层次人才认定等，涉及行政许可、行政处罚、行政检查、行政确认等多个类别，赋予了合作区更大的发展改革自主权。

自《决定》公布之日起30个工作日内，广东省有关部门将与合作区执行委员会及其工作机构完成调整职权的交接工作。