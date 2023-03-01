中国政协委员建议消除对罪犯子女考公限制

中国全国两会开幕之际，全国政协委员周世虹建议消除对罪犯子女参加公务员考试的限制。

据中国新闻周刊星期二（2月28日）报道，周世虹受访时表示，一人犯罪受到刑事处罚，就影响其子女、亲属参军、考公、进入重要岗位的规定，应予以彻底摒弃，否则会对受影响人员极不公平。

他认为，没有任何科学证据证明被告人犯罪，其子女、被扶养人、受其影响的人等就一定会有犯罪倾向、犯罪意图或者犯罪行为。

周世虹说：“父亲犯罪，孩子一定不是好人吗？为什么要影响他上学找工作呢？有什么科学上或事实上的依据？都是一个惯性思维，我觉得这种思维与现代法治、现代文明相违背的。一人犯罪一人当，你的犯罪是你自己来担当，怎么能把别人的犯罪影响到其他人身上去了？把亲戚的犯罪影响到另外一个亲属，这是很不科学的。”

周世虹指出，罪刑法定、罪责自负是刑法的基本原则，也是现代法治的基本规则之一，犯罪嫌疑人和被告人应该对自己的行为承担责任。

他建议立即废除有关直系亲属、旁系亲属等有过被刑事处罚等处分而影响考生或被政审人政审的规定；改革政审方式，对考生或被政审人的政治表现以本人现实表现为主，并注重以实证证据予以证明，而不受他人行为的影响或者由有关单位单方认定。

公开资料显示，1963年出生的周世虹是安徽无为人。他1986年8月参加工作，有研究生学历，法学硕士学位，是一级律师。