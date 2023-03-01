习近平：党和国家机构改革突出重点领域 触及利益较深

中共总书记习近平在中共中央举行的民主协商会上说，此次中共和国家机构改革突出重点行业和领域，针对性强，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大的难点问题。

据央视网报道，中共中央星期二（2月28日）在中南海举行民主协商会，就党和国家机构改革方案、中共中央拟向十四届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员人选建议名单和拟向全国政协十四届一次会议推荐的全国政协领导人员人选建议名单，向各民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表通报情况，听取意见。

习近平讲话时说，中共二十大对深化党和国家机构改革作出重要部署，为落实二十大的部署，中共中央在深入研究论证、广泛征求意见的基础上，形成《党和国家机构改革方案（草案）》。

他指出，这次改革突出重点行业和领域，针对性比较强，力度比较大，涉及面比较广，触及的利益比较深，着力解决一些事关重大、社会关注的难点问题，对经济社会发展将产生重要影响。

习近平还说，选举产生新一届国家机构和全国政协领导人员，是这次全国两会的一项重要任务，中共中央对全国人大、全国政协换届人事安排工作高度重视，进行了研究部署，在一定范围内进行了酝酿、听取意见。

他强调，在酝酿过程中，大家认为，新一届国家机构和全国政协领导人员人选的产生，要全面贯彻新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；要坚定不移走中国特色社会主义政治发展道路，坚持中共的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，加强全国人大、全国政协的工作，团结凝聚各方面力量；要坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先、五湖四海、任人唯贤，落实新时代好干部标准和忠诚干净担当要求，严把人选政治关、廉洁关、形象关。

在充分听取意见基础上，中共中央政治局全面考虑人选条件、各方面结构要求和工作需要，提出了建议名单，并提请中共二十届二中全会审议。

习近平希望各民主党派、工商联和无党派人士深刻理解这次改革的重大意义，大力支持改革，认清形势、传递信心，团结带领广大成员和所联系群众把思想和行动统一到中共中央所作出的决策部署上来，建言献策，凝聚共识，有针对性地做好解疑释惑和教育引导。

各民主党派、工商联和无党派人士在会上发言表示，党和国家机构改革方案、新一届国家机构和全国政协领导人员人选建议名单，都是在广泛征求意见、充分酝酿协商的基础上形成的，他们坚决拥护，并就深化党和国家机构改革、支持加强民主党派自身建设等提出了意见和建议。

中共二十届中央委员会第二次全体会议星期二闭幕，审议通过《党和国家机构改革方案》。全会公报未披露方案内容，但强调深化机构改革必须以“加强党中央集中统一领导为统领”，并要求“坚决维护党中央决策部署的权威性和严肃性”。